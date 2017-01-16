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Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до 100 млн куб. м в сутки

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На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу

На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу

На Ровенщине трое людей оказались в больнице после разборок в Старом Селе. На местных напали неизвестные, которые якобы намеревались крышевать добычу янтаря

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Известная голливудская актриса Сара Джессика Паркер остается иконой стиля и одной из самых модных знаменитостей. На этот раз она удивила поклонников нестандартным выбором платья

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Эксперты прогнозируют рост ВВП в 2%, инфляцию в 11-12%, а вот курс гривны ближе к концу года дойдет до отметки 30 гривен за доллар ...

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С конца декабря Мариинский парк превратился в настоящую сказку. Там открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками, установили светящиеся скульптуры оленей, а ...

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Соревнования по снежным видам ездового спорта прощли на аэродроме в поселке Коротич Харьковской области. На старый Новый год харьковчане увидели яркое спортивное зрелище – соревнования по снежным ...

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По прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, ...

Политика

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Экс-президенту Румынии Иону Илиеску военной прокуратурой предъявлено обвинение в преступлениях против человечности по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации ...

Вашингтон заинтересован в помощи РФ для решения своих задач на Ближнем Востоке – политолог 30

Американские политические элиты склонны дать России свободу действий на постсоветском пространстве ...

Европейский эксперт: визит Байдена в Украину лишен геополитического смысла 176

Сегодняшний приезд Джозефа Байдена в Украину является личной инициативой действующего вице-президента США, лишенной геополитического смысла ...

Порошенко летит на форум в Давос 74

Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе ...

Эрдоган сосредоточит в своих руках абсолютную власть – турецкий аналитик 93

Принятые парламентом Турции поправки к Конституции страны гарантируют президенту ТР Реджепу Тайипу Эрдогану абсолютную власть, распоряжаться которой он будет по собственному усмотрению. ...

Общество

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В Чечне (Российская Федерация) с 9 января задержали более 60 пособников боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ). ...

Верховный суд Египта решил не отдавать Саудовской Аравии два острова 4

Верховный суд Египта постановил не передавать Саудовской Аравии острова Тиран и Санафир в акватории Красного моря. ...

В Киеве неизвестные второй раз за год пытались поджечь церковь УПЦ МП 8

В Киеве, 16 января 2017, в Шевченковском районе, неизвестные совершили попытку поджога храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». ...

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы во время фестиваля электронной музыки BPM на курорте Плайя-дель-Кармен в Мексике. ...

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В Сумской обл. правоохранители изъяли из незаконного оборота крупную партию боеприпасов. ...

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НБУ: денежная масса выросла на 10,8% в 2016 году 6

Объем денежной массы по итогам 2016 года в Украине вырос на 10,8% - до 1101,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за декабрь 2016 ...

В Украине в течение 2016 года сократилось поголовье свиней, коров и птицы 18

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) по состоянию на 1 января 2017 года составляло 3,675 мл голов, что на ...

Экономист: За счет возросшей «минималки» пенсии в 2017 году повысить не удастся 133

За счет увеличения минимальной зарплаты до 3200 гривен возрастут налоговые поступления в бюджет, но правительству не удастся за счет этого получить запланированные дополнительные 30-40 миллиардов ...

В течение прошлого года в Украине от преступности пострадали почти полмиллиона человек 19

В течение 2016 года в Украине от преступности пострадали 444 тысячи 617 человек, из них 187 тысяч 620 - от тяжких и особо тяжких преступлений. ...

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Сегодня, 16 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 38,7 млн долл., - 73,4% общего объема поданных заявок субъектами рынка ...

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Известный режиссер Эмир Кустурица намерен провести 10-й международный кинофестиваль в Сербии. Мероприятие, в рамках которого покажут 22 фильма от 19 государств мира, состоится в населённом пункте ...

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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо надеется подписать контракт с клубом, выступающим в Кубке Либертадорес. ...

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Кан – Лион: онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют сегодня в 20 туре Французской Лиги 1 ...

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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью. ...

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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют сегодня в 21 туре английской Премьер-лиги ...

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