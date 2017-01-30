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Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным
Законопроект «О государственном языке» прикрывает нежелание власти решать реальные проблемы — эксперт
Исключение Савченко из комитета по нацбезопасности могут рассмотреть в феврале – нардеп
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Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонных разговоров Дональда Трампа с главами других государств. Телефонный разговор с Путиным длился 40 минут

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 Экономика
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Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году
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В феврале молочная продукция подорожает на 3% - эксперт
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Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году

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Очередные транши от Международного валютного фонда (МВФ) Нацбанк Украины пустит на обслуживание предыдущих кредитов фонда

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 Общество
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В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт
Киевляне сообщили о подорожании проезда в столичных маршрутках
На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу
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В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО его количество составляло 3,7-3,8 млн единиц

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 Здоровье Спорт
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Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях
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«Интер» готовит трансфер двух футболистов из ПСЖ
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Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Подробнее
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Эксперты обращают внимание на то, что за последние два года в Украине начал снижаться темп продвижения реформ. ...

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Законопроекты о языках, в изобилии зарегистрированные в Верховной Раде, кроме очередных конфликтов, раздоров в обществе, ничего путного не принесут. Депутаты, видимо, решили потешить своих приспешников ...

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На Оболонской набережной в Киеве рассыпалась плитка47

В Париже произвели фурор гигантские украинские вытынанки886

На днях в Париже в Украинском культурном центре открылась выставка, авторы которой – восемь известных и самобытных художниц и дизайнеров, работающие в разных направлениях искусства - живопись, ...

Политика

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Массовый прием Германией беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока в 2015-м – 2016-м годах является ошибкой официального Берлина, за которую он может впоследствии дорого заплатить ...

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Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно выдвинуло кандидатом в канцлеры ФРГ экс-главу Европарламента Мартина Шульца, который станет главным конкурентом Ангелы Меркель ...

Трамп ввел запрет на лоббирование в США и поручил подготовить план борьбы с ИГИЛ 234

Вчера, 28 января, президент США Дональд Трамп подписал три указа – о запрете чиновникам администрации лоббировать интересы иностранных правительств (вводится также пятилетний запрет на какое-либо ...

Политолог: Сегодня численный состав коалиции остается неясным 135

Выход нардепа Юрия Бублика из «Блока Петра Порошенко» (БПП) ставит под сомнение эффективную работу парламента ...

Парубий обозначил блок вопросов следующей сессии ВР 77

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время общения с журналистами после мероприятий ко Дню памяти героев Крут, которое транслировал телеканал 112 Украина, рассказал, рассмотрением каких вопросов ...

Общество

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29 января в Николаеве неизвестная женщина покинула своего новорожденного младенца в подъезде дома на морозе ...

На столичном заводе произошел пожар с взрывом газового баллона, есть жертвы (ФОТО) 2190

В Киеве на территории завода произошел пожар с взрывом газового баллона, что привело к гибели мужчины ...

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В аэропорту "Борисполь" задержали украинку, которая везла из Парижа контрабандную брендовую одежду на сумму более полумиллиона гривен ...

Боестолкновение в Авдеевке: четыре украинских военных погибли, пять ранены 92

В зоне проведения АТО в течение дня 29 января 2017 года погибли 4 украинских военных, 5 ранены ...

На левом берегу Киева пьяный водитель Lanos повредил три авто (ФОТО) 876

В Деснянском районе Киева нетрезвый водитель Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения, где протаранил три автомобиля ...

Экономика

Правительство вместо монетизации субсидий предлагает схему обогащения монополистов — эксперт 331

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Очередные транши от Международного валютного фонда (МВФ) Нацбанк Украины пустит на обслуживание предыдущих кредитов фонда ...

Эксперт заявил о невозможности реальной монетизации субсидий в Украине 628

Реальной монетизации субсидий в Украине быть не может ...

Эксперты сравнили продуктовую корзину украинцев с соседями 10271

Украинская ассоциация поставщиков розничных сетей сравнила продуктовые корзины наших граждан, россиян и белорусов. У нас набор официально утвержденных основных продуктов питания оказался самым ...

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Проезд в общественном транспорте в течение текущего года вырастет еще на 20- 40% ...

Искусство и культура

В конце января Киев получит ключ «Евровидения-2017» 30

Киев выходит на финальную стадию подготовки к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017". Уже 31 января столица получит ключ "Евровидения". ...

Украинский кинопрокат: «Горячие» премьеры недели с 30 января по 5 февраля 28

Для киноманов и всех, кто желает посмотреть новый фильм, но не знает, какую картину выбрать, ГолосUA сообщает о премьерных кинолентах разных жанров, которые выходят в украинский прокат с 30 ...

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У берегов Малайзии в субботу, 28 января, пропало судно с 31 человеком на борту, среди которых 20 туристов из Китая ...

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Известный британский актер Джон Херт умер на 78 году жизни ...

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Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский перешел в "Анжи" на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона – 2016/17 ...

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ФК "Динамо" готово продать футболиста Андрея Ярмоленко в один из клубов АПЛ за 9 миллионов фунтов ...

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Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета ...

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Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды Кубка Мира ...

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Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус в финале открытого чемпионата Австралии. Матч продолжался два сета, которые закончились с одинаковым счетом 6:4 ...

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