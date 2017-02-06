В 2016 году в Украине на рынке труда был зафиксирован рост спроса на специалистов по продажам, секретарей, бухгалтеров, системных администраторов, сервисных инженеров, маркетологов, юристов, ...

Не так давно Министерство образования и науки Украины представило на своем сайте новый проект типового учебного планадля старших классов (10-11 класс), который предполагает практически полное ...

Спецслужбы и аналитические центры ведущих стран мира официально заявляют, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с глобальной опасностью терактов и войн, предотвратить которые не представляется ...

Все с замиранием сердца вчитываются в новости – ситуация на восточной границе Украины вновь под угрозой и может выйти из-под контроля в любой момент. Как и два года назад, страна может рассчитывать ...