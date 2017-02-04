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 Политика
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Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным
Законопроект «О государственном языке» прикрывает нежелание власти решать реальные проблемы — эксперт
Исключение Савченко из комитета по нацбезопасности могут рассмотреть в феврале – нардеп
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Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонных разговоров Дональда Трампа с главами других государств. Телефонный разговор с Путиным длился 40 минут

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 Экономика
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Очередные транши от Международного валютного фонда (МВФ) Нацбанк Украины пустит на обслуживание предыдущих кредитов фонда

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 Общество
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В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт
Киевляне сообщили о подорожании проезда в столичных маршрутках
На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу
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В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО его количество составляло 3,7-3,8 млн единиц

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Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях
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«Интер» готовит трансфер двух футболистов из ПСЖ
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Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Подробнее
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В Киеве откроют «гостиницу для пожилых людей»
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Президент анонсировал референдум о вступлении в НАТО и эксперты видят схему мобилизации избирателей и поляризации электората накануне выборов, к которым толкают глубокие экономические проблемы. ...

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Власть инициирует отмену 8 марта, 1 мая и Дня победы 9 мая, планирует очередной демонтаж памятников . Эксперты видят намеренный раскол общества. Дескать, провластные силы пытаются разделить ...

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Начало года и традиционный «мертвый сезон» в экономике на этот раз отличились чередой повышения платы за проезд в маршрутных такси. Так, сначала подорожал проезд по маршрутам в пригороде Киева ...

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В кинотеатре Планета Кино в РЦ Блокбастер прошла вечеринка, на которой все приглашенные звёздные гости смогли не только пообщаться, но и посмотреть и оценить украинский спортивный фильм Правило ...

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Западные СМИ либо нейтрально, либо с обвинениями обеих сторон конфликта на Донбассе отреагировали на авдеевскую эскалацию. ...

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На данный момент в Украине 12 пенсионеров обслуживаются 10 рабочими гражданами ...

Гройсман раскритиковал работу НАПК: кто-то хочет завалить систему е-декларирования143

Система е-декларирования не готова технически ко второму этапу подачи деклараций, когда их должны заполнить еще около двух миллионов чиновников ...

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В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) 2 февраля состоялась гала-премьера спортивной драмы «За кровь до победы», основанной на реальной истории чемпиона мира по боксу Винни Пациенцы. Новую картину ...

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Городская власть Киева проинспектировала Гериатрический пансионат, на базе которого планируется открытие «гостиницы для пожилых людей». Депутаты Киевсовета вместе с представителями КГГА оценили ...

За неделю на улицы Киева выйдут 50 новых автобусов760

В Киеве за неделю на маршруты общественного транспорта выйдут 50 новых автобусов. Мэр столицы отметил, что по результатам тендера были закуплены 50 автобусов МАЗ, которые соответствуют всем современным ...

В Киеве состоялась гала-премьера эпического фэнтези «Великая стена»424

В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) 31 января состоялась гала-премьера эпического фэнтези «Великая стена». Первыми в Украине самый дорогой фильм в истории китайского кинематографа увидели Зоя ...

Кличко спустился в метро38

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство метро на Виноградарь начнется в конце 2017 года. Как сообщает пресс-служба КГГА, в течение трех лет столичные власти планируют ввести в эксплуатацию ...

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Сегодня отсутствуют любые перспективы членства Украины в НАТО, как минимум, в течение ближайших 20 лет ...

В Фонде госимущества назвали предприятия, которые намерены приватизировать в 2017 году 47

Фонд госимущества в 2017 году намерен выставить на аукционы для приватизации такие крупные объекты, как облэнерго, "Турбоатом", "Центрэнерго" и Запорожский титано-магниевый ...

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Европейский парламент принял решение 6 февраля рассмотреть обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области. ...

Порошенко уволил чиновника, поссорившегося с ним в Одессе 133

Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных госадминистраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тараса Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время ...

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В Детройте судья Восточного округа штата Мичиган Виктория Робертс временно приостановила действие антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. ...

Общество

Apple будет собирать iPhone в Индии 76

Американская компания Apple договорилась с властями Индии и намерена запустить в стране сборку iPhone ...

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На пляж города Брисбена (Квинсленд, Австралия) утренним приливом вынесло тысячи голубых медуз Catostylus mosaicus. ...

В ракетах Falcon 9 выявили опасный дефект - СМИ 312

Представители Счетной палаты США заявили, что взрыв ракеты Falcon 9, случившийся 1 сентября прошлого года, является последствием производственного дефекта. По их мнению, дефект может вызывать ...

Названы самые удивительные археологические открытия всех времен 835

Научный портал Live Science представил свою версию списка из 24 наиболее интригующих и удивительных археологических открытий всех времен ...

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Эксперт назвал основную причину постоянного подорожания газа для украинцев 473

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НАПК запретило чиновникам вносить изменения в электронную декларацию после ее подачи 9

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отменило возможность чиновников вносить изменения в свою электронную декларацию по истечении 7 дней после ее подачи ...

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Население Украины в 2016 году увеличило потребление природного газа, по сравнению с 2015 годом, на 5% - до 11,9 миллиарда кубометров, промышленность сократила на 12% - до 9,9 миллиарда ку ...

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«Монстр» – первый сингл с седьмого студийного альбома группы, релиз которого запланирован на апрель 2017-го ...

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Украинка Оксана Лынив стала главным дирижером Оперы и филармонического оркестра Австрийского города Граца. Контракт начнется в сезоне 2017/18 и продлится три года ...

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Весной 2017 года столице презентуют пьесу обладателя «Золотого Глобуса» и Пулитцеровской премии. Это комедия-фарс «Взрослые игры», по мотивам пьесы современного драматурга Нила Саймона – автора ...

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Экс-полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» 33-летний Олег Гусев, скорее всего, продолжит карьеру за пределами Европы. ...

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Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес был арестован и доставлен в полицию в связи с обвинениями в домашнем насилии. ...

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Сын легендарного боксера Кости Цзю пошел по стопам отца – стал профессиональным боксером. Тим Цзю, которому в конце прошлого года исполнилось 22 года, провел свой второй поединок на профи-ринге ...

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Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина выиграла третий поединок на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском ...

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Главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс и его коллега из «Голден Стейт» Стив Керр признаны лучшими наставниками НБА по итогам января. ...

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Два случая заражения вирусом H5N5 выявлено в регионе Нижней Силезии, птичий грипп занесли лебеди. ...

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В Киеве с тяжелым течением гриппа или ОРВИ госпитализирован 121 человек ...

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Употребление картофеля фри и картофельных чипсов, кофе и продуктов, приготовленных из зерновых, таких как сухие завтраки, печенье и тосты, вызывает рак. ...

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