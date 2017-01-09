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Морозы заставили Украину активнее тратить газ из ПХГ
Временная отмена госрегулирования цен на продукты взвинтила стоимость яиц почти на 40%
Рада обнародовала текст госбюджета-2017
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Морозы заставили Украину активнее тратить газ из ПХГ

Морозы заставили Украину активнее тратить газ из ПХГ

Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до 100 млн куб. м в сутки

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 Общество
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Из-за непогоды в Украине без света остаются 35 населенных пунктов - ГСЧС
В 2016 году в Украине вырос на 41% рынок новых авто
На Буковине более 20 лебедей стали жертвами птичьего гриппа
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Из-за непогоды в Украине без света остаются 35 населенных пунктов - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине без света остаются 35 населенных пунктов - ГСЧС

Сегодня, 8 января, из-за непогоды, по состоянию на 07:00, обесточенными остается 35 населенных пунктов в пяти областях Украины

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 Здоровье
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Врач рассказал, как действовать при отравлении ребенка
Ошибки при приготовлении блюд снижают срок их годности вдвое – врач
Блеск волосам помогут вернуть кефирная маска и ополаскивание уксусом с водой (РЕЦЕПТ)
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Врач рассказал, как действовать при отравлении ребенка

Врач рассказал, как действовать при отравлении ребенка

При несложном отравлении продуктами питания, взрослые люди могут попытаться облегчить симптомы и очистить желудок в домашних условиях, но при сильной рвоте или диарее у ребенка, особенно, если она сопровождается высокой температурой, нужно немедленно обращаться к специалистам

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 Спорт
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Срна получил приглашение от главного тренера «Барселоны»
Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА
Селезнев подписал контракт с турецким «Карабюкспором»
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Срна получил приглашение от главного тренера «Барселоны»

Срна получил приглашение от главного тренера «Барселоны»

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил сообщение от главного тренера "Барселоны" Луиса Энрика с приглашением перейти в клуб.

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В Харькове курсирует рождественский трамвай
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Как быстро прийти в форму после новогодних застолий 50

Если бы новогодняя трапеза длилась, как и годится, один вечер и ночь, вреда от такого застолья для фигуры практически не было бы. Но ведь после обильных застолий в Новый год, мы отправляемся ...

Мэру Кличко помогут управлять Киевом: ГПУ взяла демонтаж МАФов под свой контроль 554

Чтобы непродуманные действия столичных чиновников не взбунтовали Киев и не привели к реальному «третьему майдану», контроль над управлением городом взяло на себя руководство государства ...

Украина-2017: Призрак дефолта и слабость гривны 2948

Если будет гиперинфляция, то пенсии не покроют продовольственной корзины, отмечают эксперты, а угрозу роста цен и падения национальной валюты, дескать, несет закон о бюджете. Прописанные в нем ...

Киев находится на грани экологической катастрофы 2287

Еще 25 лет назад киевляне гордились тем, что столица Украины была зеленым мегаполисом Европы. Однако, за последние двадцать лет «хозяйствования» площадь зеленых насаждений в Киеве уменьшилась ...

«Детские» продукты – опасны для здоровья вашего ребенка 261

В последнее время среди продуктов питания все чаще появляются "детские" эквиваленты: детский кетчуп, детский майонез, детское сливочное масло, детские соки и газировки, детское шампанское ...

Интервью

Е. Мащенко: «В 2016 году наблюдалось снижение конкуренции на рынке труда» 58

Не секрет, что один из самых больших страхов сегодня для украинца — это потеря работы. Даже трудно представить, как выживать безработному при нынешних ценах и тарифах. К счастью, массовых увольнений ...

И. Томич: «Украина рискует вскоре стать зависимой от импорта мяса» 945

В последнее время новости об украинском мясе все больше повествуют о сокращении производства и потребления. Зато цены на мясную и молочную продукцию растут стремительно, как, впрочем, и благосостояние ...

О. Стойка: «В новогодние праздники важно защитить себя от болезней и травм» 77

Все прелести новогодних праздников — обильные застолья с родными и друзьями или традиционный отдых в горах - могут придать сил на весь год. В то же время, злоупотребление тяжелой пищей и алкоголем, ...

О.Цильвик: «Такого размаха злоупотребления на акциях в супермаркетах не было давно» 739

Качество продуктов на прилавках магазинов Украины и раньше оставляло желать лучшего, но с ухудшением экономической ситуации в стране и падением благосостояния граждан продукты и вовсе перестали ...

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Все достижения науки и техники, фармакологии и медицины, кажется, обходят стороной Украину, поскольку в то время, как средняя продолжительность жизни европейцев перевалила за 80 лет и продолжает ...

Видео

70% граждан Украины верят в Бога, почти 40% – прихожане УПЦ44

Таковы результаты социологического исследования. Большинство прихожан у Украинской Православной Церкви. 25% и 21,3% идут УПЦ (КП) и УГКЦ соответственно. ...

Обещания Кабмина под елочку: сбудутся ли наши мечты?61

На очередном заседании Кабинета министров Украины Владимир Гройсман назвал основные направления на которых сосредоточится Кабмин в 2017 году ...

За 2016 год в Украине уничтожен запрос на правду – эксперт100

Власть приспособилась к протестным действиям граждан и ведет наступления на демократические свободы ...

Что даст повышение акцизов на алкоголь166

Акцизы на винодельческую продукцию выросли на 37%, на ликероводочную - на 20%, на пиво - на 81% ...

Досрочным парламентским выборам в марте быть?93

Участилось количество протестных акций и митингов, что демонстрирует недовольство как экономической, так и политической ситуацией в Украине. ...

Фото

В Харькове курсирует рождественский трамвай68

Непогода в столице: большинство киевлян не удовлетворены работой коммунальных служб191

Большинство жителей Киева не удовлетворены работой столичных коммунальных служб, связанной с уборкой снега на городских улицах. Так, киевляне возмущены тем, что улицы спальных районов столицы ...

Православный мир празднует Рождество208

7 января, в Украине, России, Беларуси и других странах мира православные христиане отмечают Рождество Христово. Рождество - это государственный праздник, официальный выходной день. Его принято ...

Православные отмечают Сочельник 350

6 января, вечер - у православных христиан Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, ...

В украинских школах продолжаются каникулы1118

Политика

Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и ЕС 223

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. ...

В ближайшие полгода у США не будет времени на Украину – эксперт 209

В первой половине 2017 года американские власти вообще не будут выделять время на решение украинских вопросов. ...

Асад заявил о готовности провести переговоры с оппозицией в Астане 39

Президент Сирии Башар Асад заявил, что представители сирийских властей готовы принять участие в переговорах с оппозицией в Астане. ...

В Германии допустили развал Евросоюза 645

Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности распада Евросоюза ...

«Минский процесс» в 2017 году станет единственной площадкой, где с Украиной будут считаться – политолог 349

«Минский процесс» в 2017 году станет единственной площадкой, где мнение Украины будут учитывать другие игроки на международной арене. ...

Общество

В РФ количество жертв отравления «Боярышником» возросло до 78 человек 149

На протяжении новогодних праздников в больницах Иркутска (Россия) от отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом скончались два человека. ...

В аэропортах Харькова и Киева задержали лиц, которых разыскивал Интерпол 488

Задержанного в аэропорту "Харьков" гражданина Израиля, разыскиваемого Интерполом, передали полиции. В «Борисполе» задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за грабеж ...

Турецкие военные заявили об убийстве 48 боевиков ИГИЛ в Сирии 68

Турецкие военные заявили об убийстве 48 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. ...

На Киевщине в результате пожара погибла 90-летняя пенсионерка (ФОТО) 414

В 4:14 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Любарцы по улице Шевченко. ...

В Днепре две иномарки провалились под лед 1050

В Днепре два автомобиля провалились под лед. ...

Экономика

Экономист: Курс валют в 2017 году - абсолютно непрогнозируем 95

На сегодняшний день курс валют по отношению к украинской гривне абсолютно не поддается прогнозированию. ...

Гонтарева уйдет с поста главы НБУ только в случае требования со стороны запада – экономист 142

Валерия Гонтарева покинет пост главы Национального банка Украины (НБУ) только в случае, если западные партнеры Украины поставят подобное требование перед Президентом Петром Порошенко. ...

Нацбанк в 2017 году продолжит работать в «ручном режиме» – экономист 100

Деятельность Национального банка Украины в 2017-м году будет по-прежнему осуществляться в «ручном режиме». ...

Фьючерсы на нефть марки Brent составили 56,26 доллара за баррель 22

9 января мировые цены на нефть продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличения числа буровых установок в США. ...

На 10 января НБУ установил официальный курс на уровне 27,02 гривны за доллар 140

На 10 января 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,02 гривны за доллар. ...

Искусство и культура

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» (ФОТО) 49

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения наград кинотелевизионной премии "Золотой глобус". ...

20 января лучшие джазмены Украины выступят в киевском Caribbean Club 22

20 января на сцену Caribbean Club выйдут четыре лучших джазмена Украины – Квартет Руслана Егорова, коллектив профессионалов, известный поклонникам джаза уже более 6 лет. ...

29 января в Киеве даст концерт музыкант с мировым именем Джонни О’Нил 39

Захватывающее путешествие в самое сердце Нью-Йорка в рамках «Сезона джазового вокала» приглашает совершить музыкант с мировым именем - американский пианист и вокалист Джонни О’Нил (Johnny o’Neal). ...

Светлана Лобода рассказала, как выбила два зуба (ВИДЕО) 1008

Артистка Светлана Лобода поделилась трогательным воспоминанием из детства. Она рассказала, как поборола детский страх и впервые за долгое время вышла на лед. ...

Украинский кинопрокат: «Горячие» премьеры недели с 9 по 15 января 444

Для киноманов и всех, кто желает посмотреть новый фильм, но не знает, какую картину выбрать, ГолосUA сообщает о премьерных кинолентах разных жанров, которые выходят в украинский прокат с 9 по ...

Спорт

Элина Свитолина поднялась на рекордную за всю историю Украины позицию в рейтинге 116

9 января 2017 года был обновлен рейтинг теннисисток WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила новый личный и национальный рекорд, поднявшись на 13-ю позицию. ...

Вильярреал - Барселона 1:1 онлайн-трансляция матча 513

Вильярреал - Барселона онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в 17-м туре Ла Лиге ...

Ювентус - Болонья 3:0 онлайн-трансляция матча 129

Ювентус - Болонья онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в 19-м туре Серии А ...

Британское антидопинговое агентство потребовало запретить РФ участвовать в Олимпиаде-2018 60

Российскую Федерацию нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 после доклада Ричарда Макларена о допинге. Об этом сообщил глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенуор ...

Ливерпуль - Плимут Аргайл 0:0 онлайн-трансляция матча 496

Ливерпуль - Плимут Аргайл онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в 1/32 Кубка Англии ...

Здоровье

Предотвратить распространение ВИЧ поможет специальный имплант - СМИ 767

Билл и Мелинда Гейтс инвестировали в создание имплантата, который может предотвратить распространение ВИЧ. ...

Врач: в сильные морозы нужно налегать на ягоды, сезонные фрукты и квашеную капусту 138

Морозная температура, установившаяся на территории Украины может привести к переохлаждению организма, что делает его беззащитным перед вирусами и бактериями. ...

В лютый мороз перчаткам предпочтите варежки - врач 225

Позволить себе оставаться дома в лютые холода могут единицы, большинству же из нас все же приходится передвигаться по морозной улице, ждать транспорт на остановке, идти в магазин и так далее. ...

Врач: непокрытая голова в морозы чревата спазмами сосудов и скачками давления 524

Первое, что нужно прятать от морозного воздуха – голова, в ином случае, помимо простуды и переохлаждения, можно «заработать» мигрени, спазмы, воспаления и проблемы с волосяным покровом. ...

Врач: В стремлении похудеть не отказывайтесь от ужина 1054

После длительных праздничных застолий организму сложно перестроиться моментально на здоровое питание, потому любые строгие диеты в ближайшие пару недель нежелательны, тем более не стоит отказываться ...

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