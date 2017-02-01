В Украине наблюдается очередной всплеск миграции. Навсегда покинуть родную страну готовы более трети населения. Эксперты уверяют, что за два года желающих уехать за границу у нас стало больше ...

Медики жалуются, что расчет зарплаты для медицинских работников с 1 января не проводится из размера 3 200 грн, а по первому тарифному разряду, который составляет всего 1 600 грн. И только дотягивается ...

Начало года и традиционный «мертвый сезон» в экономике на этот раз отличились чередой повышения платы за проезд в маршрутных такси. Так, сначала подорожал проезд по маршрутам в пригороде Киева ...

Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, при переговорах Кабмина и МВФ о монетизации субсидийшла речь о переходе государства на расчет деньгами с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные ...