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Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

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 Политика
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Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным
Законопроект «О государственном языке» прикрывает нежелание власти решать реальные проблемы — эксперт
Исключение Савченко из комитета по нацбезопасности могут рассмотреть в феврале – нардеп
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Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонных разговоров Дональда Трампа с главами других государств. Телефонный разговор с Путиным длился 40 минут

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 Экономика
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Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году
Эксперт заявил о невозможности реальной монетизации субсидий в Украине
В феврале молочная продукция подорожает на 3% - эксперт
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Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году

Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году

Очередные транши от Международного валютного фонда (МВФ) Нацбанк Украины пустит на обслуживание предыдущих кредитов фонда

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 Общество
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В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт
Киевляне сообщили о подорожании проезда в столичных маршрутках
На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу
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В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО его количество составляло 3,7-3,8 млн единиц

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 Здоровье Спорт
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Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях
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«Интер» готовит трансфер двух футболистов из ПСЖ
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Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Подробнее
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В Авдеевке обеспечен минимальный уровень работы систем жизнедеятельности – Гройсман20

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В Киеве вводится новая транспортная политика - уже установили 4 тыс. камер видеонаблюдения на основных автомагистралях, ...

Правительство Украины неэффективно инвестирует в развитие человеческого капитала – Гройсман150

Очередные эксперименты заложены в среднесрочный план действий правительства в образовании до 2020 года. ...

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В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) 31 января состоялась гала-премьера эпического фэнтези «Великая стена». Первыми в Украине самый дорогой фильм в истории китайского кинематографа увидели Зоя ...

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство метро на Виноградарь начнется в конце 2017 года. Как сообщает пресс-служба КГГА, в течение трех лет столичные власти планируют ввести в эксплуатацию ...

Активисты требовали у Гройсмана не возобновлять строительство Каневской ГАЭС28

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В Киеве состоялась жеребьевка Евровидения-2017443

31 января 2017 года в Колонном зале мэрии состоялась торжественная презентация лозунга и логотипа песенного конкурса «Евровидение-2017», где президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон ...

На Крещатике в Киеве с домов падает плитка187

Политика

Трамп превратит США в самодостаточную и изолированную от мира страну – аналитик 49

Президент США Дональд Трамп сосредоточит свое внимание на США и постарается повысить уровень благосостояния. ...

В Евросоюзе предложили Украине договариваться с каждой страной вместо договора об "открытом небе" – Омелян 173

Еврокомиссия посоветовала Украине не ждать подписания договора об "открытом небе" с Европейским Союзом, а договариваться с каждой страной в двустороннем порядке. ...

Комитет Сената утвердил двух министров Трампа, несмотря на бойкот демократов 679

Республиканское большинство в Комитете Сената США по вопросам финансов во вторник утвердило кандидатов на посты министра финансов и министра здравоохранения и социального обеспечения в администрации ...

В АП неверно подали информацию о том, что США могут подключиться к «нормандскому формату» – политолог 120

В Администрации Президента Украины неверно подали информацию о том, что США могут подключиться к «нормандскому формату» переговоров ...

Глава ФСБ распорядился о создании пограничной зоны на границе с Белоруссией 899

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, ...

Общество

Во Львове с ножом напали на полицейского (ФОТО, ВИДЕО) 604

В Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом. ...

Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тысяч гривен взятки - полиция (ФОТО) 279

Сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции и областной прокуратуры задержали чиновника Мукачевской РГА во время получения неправомерной выгоды. ...

После иммиграционного указа Трампа многим украинцам откажут в получении американской визы - эксперт 186

После иммиграционного указа Дональда Трампа в отношении жителей мусульманских стран количество отказов на получение и продление американских виз вырастет. В частности это коснет ...

РФ: Киев перепутал «обстрел» с сигнальным пистолетом 15

В штабе российского Черноморского Флота заявили, что не обстреливали украинский военно-транспортный самолет Ан-26, а подали четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. ...

В Киеве патрульные и спецгруппа реагирования полиции преследовали автомобиль Toyota (ФОТО) 26

1 февраля в центре Киева водитель Toyota, который представился адвокатом, устроил потасовку с клиентом, а потом пытался скрыться от полиции. ...

Экономика

Нацбанк обновил программу развития финсектора до 2020 года 23

Национальный банк Украины обновил Комплексную программу развития финансового сектора Украины до 2020 года. ...

Кредиты МВФ нужны игнорирующим Украину иностранным кредиторам и временщикам Кабмина – экономист 227

Кредиты Международного валютного фонда (МВФ) нужны не простым украинцам, а иностранным кредиторам страны, которые бегут из Украины, и представителям правительства, которые также пришли ненадолг ...

Ремонт фонтанов на Майдане Независимости обойдется Киеву в 32,7 миллиона гривен 204

Ремонт фонтанного комплекса на Майдане Независимости в Киеве обойдется в 32 млн 775 тыс. 232 грн. ...

Экономист: Повышать налоги на бизнес в Украине невозможно – он и так на грани исчезновения 245

Повышать налоги на предпринимательскую деятельность в Украине невозможно, поскольку предприниматели и без того находятся на грани исчезновения ...

Доля экспорта украинских продуктов питания в Польшу постепенно растет - эксперт 68

Украинские продукты питания можно встретить как в маленьких польских магазинах, так и в торговых сетях и на рынках соседнего государства. ...

Искусство и культура

Объявлен основной состав жюри Берлинского кинофестиваля 31

Объявлен основной состав жюри Берлинского кинофестиваля. Главой, как было заблаговременно анонсировано, назначен Пол Верховен. ...

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«Сонцезалежна» певица Наталка Карпа представила романтический трек. Певица под вдохновением от путешествия в Париж написала музыку к новому синглу и пожелала всем найти свою половинку ...

Леди Гага стала лицом рекламной кампании Tiffany (ФОТО) 782

Леди Гага стала лицом рекламной кампании Tiffany & Co., посвященной Суперболу. ...

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После успеха танцевального хита «Гасимся» Дима Коляденко удивил поклонников глубокой лирикой. Артист официально представил трек «Песня без слов» ...

Спорт

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Палата споров Федерации футбола Украины вынесла решение по поводу претензий нападающего «Тосно» Артема Милевского к «Динамо» ...

Горуна победил на всемирном турнире по каратэ во Франции 35

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил РФ серебряных медалей Олимпиады-2012 года в эстафете 4х400 м у женщин из-за допинга. Серебро теперь могут передать сборной Ямайки, а бронзу - Укр ...

В "Динамо" перешел сербский защитник 33

Действующий чемпион Украины ФК "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, который отныне будет защищать цвета "бело-синего" клуба. ...

Джима названа лучшей спортсменкой января в Украине 46

По итогам января Национальная олимпийский комитет признал новоиспеченную чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца года. ...

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