По оценкам экспертов, около 1,3 миллионов украинцев взяли кредит на жилье в 2006-2007 году в валюте по курсу 5,05 гривен за доллар. Сейчас многие из них не могут выплатить задолженности из-за ...

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад. Впрочем, это не дает всем нам повод расслабляться, так как болезнь продолжает уносить жизни людей. К тому же, медики прогнозируют вторую волну ...

Столичные власти запретили продажу алкоголя после 23-00. Между тем, как оказалось, купить его — далеко не проблема... ...

Прошедшая неделя не принесла прорывных новостей для украинского политикума. Все внимание по-прежнему приковано к Белому дому и первым решениям Трампа. Тем не менее, удар власть получила не от ...