Понедельник, 06 Февраля 2017, 00:25

Введите email и пароль для входа на сайт

Забыли пароль?  Зарегистрироваться  Войти через соцсети

Спасибо за регистрацию!

Следуйте инструкциям, отправленым вам на e-mail

Для восстановления пароля введите в форму ваш e-mail

На указаный e-mail отослан пароль

Заполните все поля для регистрации

Новости
Топ раздела
Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях
Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году
Эксперт заявил о невозможности реальной монетизации субсидий в Украине
Редакция рекомендует
Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Подробнее
 Политика
Топ раздела
Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным
Законопроект «О государственном языке» прикрывает нежелание власти решать реальные проблемы — эксперт
Исключение Савченко из комитета по нацбезопасности могут рассмотреть в феврале – нардеп
Редакция рекомендует
Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

Стали известны первые подробности телефонных разговоров Дональда Трампа с главами других государств. Телефонный разговор с Путиным длился 40 минут

Подробнее
 Экономика
Топ раздела
Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году
Эксперт заявил о невозможности реальной монетизации субсидий в Украине
В феврале молочная продукция подорожает на 3% - эксперт
Редакция рекомендует
Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году

Экономист допустил открытие рынка земли в текущем году

Очередные транши от Международного валютного фонда (МВФ) Нацбанк Украины пустит на обслуживание предыдущих кредитов фонда

Подробнее
 Общество
Топ раздела
В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт
Киевляне сообщили о подорожании проезда в столичных маршрутках
На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу
Редакция рекомендует
В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине число незарегистрированного оружия достигло 5 миллионов единиц – эксперт

В Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО его количество составляло 3,7-3,8 млн единиц

Подробнее
 Здоровье Спорт
Топ раздела
Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях
Серена Уильямс выиграла Australian Open
«Интер» готовит трансфер двух футболистов из ПСЖ
Редакция рекомендует
Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях

Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Подробнее
 Искусство и культура ГОЛОС TV Фото
Темы Блоги Интервью Публикации Досье Спецпроекты Архив О нас
Топ новости
Самое читаемое Самое комментируемое Выбор редакции






vk.com www.odnoklassniki.ru youtube.com
vk.com https://www.instagram.com/golos.ua/ youtube.com
rss
Лента новостей

Наши блогеры


ТОП фоторепортаж
В Киеве проходит Всеукраинская неделя моды Ukrainian Fashion Week
Публикации

Работа в украинских фирмах: о чем нужно помнить карьеристам 100

В 2016 году в Украине на рынке труда был зафиксирован рост спроса на специалистов по продажам, секретарей, бухгалтеров, системных администраторов, сервисных инженеров, маркетологов, юристов, ...

Педагогические эксперименты МОН: качественное образование становиться привилегией для богатых 146

Не так давно Министерство образования и науки Украины представило на своем сайте новый проект типового учебного планадля старших классов (10-11 класс), который предполагает практически полное ...

Современный терроризм и Украина: как не стать жертвой 118

Спецслужбы и аналитические центры ведущих стран мира официально заявляют, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с глобальной опасностью терактов и войн, предотвратить которые не представляется ...

Политические итоги недели: тень войны, польские грабли и денежный дождь (ОБЗОР) 134

Все с замиранием сердца вчитываются в новости – ситуация на восточной границе Украины вновь под угрозой и может выйти из-под контроля в любой момент. Как и два года назад, страна может рассчитывать ...

Вместо «безвиза»: Почему Порошенко симулирует движение в НАТО 293

Президент анонсировал референдум о вступлении в НАТО и эксперты видят схему мобилизации избирателей и поляризации электората накануне выборов, к которым толкают глубокие экономические проблемы. ...

Интервью

Н.Кильдий:«Отличить «на глаз» настоящий мед от подделки достаточно сложно» 200

На прилавках украинских супермаркетов и на рынках полным ходом продают фальшивый мед, уверяют некоторые эксперты. Пасечники советуют обязательно проверять ветеринарный паспорт этого сладкого ...

А.Дорошенко: «В феврале цены на продукты неминуемо будут расти» 137

Январь нового года продемонстрировал небывалый рост стоимости продуктов в нашей стране. Основными причинами стремящихся к очередному рекорду цен на еду, по мнению экспертов, стали баснословные ...

А. Афонин: «Легальная книготорговля в Украине будет постепенно сворачиваться, а книги дорожать» 397

На минувшей неделе в Украине вступил в силу запрет на ввоз книг из России, в том числе для личного пользования, сроком на три месяца. В конце прошлого года Президент Украины Пётр Порошенко подписал ...

Дж. Питтерс: «Трамп превратит США в самодостаточную и изолированную от мира страну» 240

Первые недели, проведенные миллиардером Дональдом Трампом в качестве хозяина Белого Дома, ознаменовались рядом скандалов не только государственного, но и международного масштабов. Не успели утихнуть ...

Т. Душко:«Наши миграционные потоки в скором времени будут переориентированы на Тихоокеанский регион» 738

В Украине наблюдается очередной всплеск миграции. Навсегда покинуть родную страну готовы более трети населения. Эксперты уверяют, что за два года желающих уехать за границу у нас стало больше ...

Видео

Джамала: «У меня нет статики - либо я поднимаюсь наверх, либо падаю вниз»92

Джамала пообещала устроить самый зрелищный концерт в своей карьере. Программа будет называться «I Believe in U» и состоится 12 мая в киевском «Дворце спорта» ...

С приходом Порошенко и Кличко в Киеве начались варварские застройки – депутат56

Киев страдает от незаконных коррупционных застроек, проводимых через административные рычаги и подкуп судов. ...

Женя Галич: Мы "сидим» в телефонах, поскольку боимся находиться наедине с собой29

Лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал о подготовке к участию в Eurovision 2017 ...

Политолог: Отмена 8 марта и майских праздников - это национальный консерватизм176

Институт национальной памяти подготовил законопроект, в котором предложил отменить в Украине государственные праздники 8 марта, а также 1, 2 и 9 мая и сделать их рабочими днями по причине того, ...

В Планета Кино состоялась вечеринка в рамках презентации фильма Правило боя184

В кинотеатре Планета Кино в РЦ Блокбастер прошла вечеринка, на которой все приглашенные звёздные гости смогли не только пообщаться, но и посмотреть и оценить украинский спортивный фильм Правило ...

Фото

В Харькове состоялись лыжные гонки46

В Харькове проходит Winter Fest. На лыжной базе "Темп" в Лесопарке для гостей подготовили программу активного отдыха - лыжные гонки для профессионалов и любителей, конкурсы, катание ...

В Киеве проходит Всеукраинская неделя моды Ukrainian Fashion Week 12

Коллекция Елены Бурениной. Дизайнер остается верной своей стилистике, характерными чертами которой являются четкие архитектурные силуэты, игра фактур, нарочитая небрежность и скрупулезное внимание ...

Как несут службу донецкие пограничники 252

Донецкие пограничники несут службу на Белосарайской косе (КПВВ ГНУТОВО и пункт технического наблюдения в Мариуполе Донецкая область). Фото предоставлены пресс-службой Донецкого пограничного отря ...

В Киеве состоялась гала-премьера спортивной драмы «За кровь до победы»107

В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) 2 февраля состоялась гала-премьера спортивной драмы «За кровь до победы», основанной на реальной истории чемпиона мира по боксу Винни Пациенцы. Новую картину ...

В Киеве откроют «гостиницу для пожилых людей»50

Городская власть Киева проинспектировала Гериатрический пансионат, на базе которого планируется открытие «гостиницы для пожилых людей». Депутаты Киевсовета вместе с представителями КГГА оценили ...

Политика

СМИ: Более пяти тысяч жителей Лондона высказались против визита Трампа в Великобританию 71

Более пяти тысяч человек вышли на центральные улицы Лондона с требованием отменить запланированный на март нынешнего года визит в Великобританию 45-го президента США Дональд Трампа. ...

Мэр Лондона заявил о потенциальной опасности терактов 69

Мэр Лондона Садик Хан считает, что угроза террористических актов в столице Великобритании достаточно высока. ...

Трамп доказал Порошенко, что проблемы Украины Вашингтон не интересуют – американский эксперт 1583

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Президента Украины Петра Порошенко с 45-м президентом США Дональдом Трампом хозяин Белого Дома доказал своему коллеге, что нынешние проблемы ...

В ООН обеспокоены неуплатой Киевом пенсий Донбассу 59

В Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины. ...

Правозащитник: антиправительственные выступления в Румынии должны стать предостережением для украинской власти 233

Массовые акции неповиновения, захлестнувшие крупные румынские города, должны стать серьезным предостережением для официального Киева, погрязшего в коррупции и неспособности защитить своих граждан ...

Общество

Во Флориде изъяли партию наркотиков с изображением Трампа на упаковке (ФОТО) 234

В ходе операции по выявлению и изъятию наркотических средств во Флориде, США, полицейские обнаружили упаковки героина, на которых изображен президент США Дональд Трамп ...

Злоумышленники в Запорожье случайно похитили полицейский автомобиль 942

Два злоумышленника длительное время похищали автомобили на территории региона. Задержав похитителей служебного ВАЗ-21099 просто в их гараже, полицейские обнаружили следы еще десятка подобных ...

Сотрудники British Airways начали 6-дневную забастовку (ФОТО) 86

Сотрудники крупнейшего британского авиаперевозчика British Airways в воскресенье, 5 февраля начали 6-дневную забастовку. ...

В Афганистане и Пакистане в результате снегопадов погибли более 33 человека 44

За последние два дня из-за снегопада в Афганистане погибли, по меньшей мере, 19 человек и 17 пострадали. По меньшей мере 14 человек, среди которых дети, погибли в результате схода лавины в пакистанском ...

UFW: Катя Сильченко представила геометрический рукав свадебного платья Марии Медичи, а Артем Климчук – вышитые звезды 475

Катя Сильченко представила геометрический рукав свадебного платья Марии Медичи, а Артем Климчук – вышитые звезды и созвездия. ...

Экономика

Экономист: НБУ полностью устранился от какого-либо влияния на курс гривны 320

На сегодняшний день Национальный банк Украины полностью устранился от какого-либо влияния на курс гривны. ...

Украине больше нужен факт сотрудничества с МВФ, чем следующий транш – экономист 87

На сегодняшний день, Украине больше важно само сотрудничество с Международным валютным фондом, чем выделение следующего транша. ...

В декабре Украина на 64% сократила экспорт подсолнечника 37

В декабре 2016 года Украина сократила экспорт подсолнечника по сравнению с прошлым рекордным месяцем более чем на 64% и поставила на внешние рынки 28,7 тыс. т сырья против 80,5 тыс. т месяцем ...

Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" попросил Раду засекретить контракты по импорту газа 3650

«Нафтогаз» обратился к Верховной Раде с просьбой засекретить условия контрактов для импортного газа, чтобы скрыть высокие цены, по которым «Нафтогаз» закупает газ в Европе ...

Эксперт спрогнозировал резкий обвал гривны в конце февраля 2516

В конце текущего месяца курс национальной валюты Украины может резко обвалиться из-за закупок природного газа или угля. ...

Искусство и культура

Украинский кинопрокат: «Горячие» премьеры недели с 6 по12 февраля 196

Для киноманов и всех, кто желает посмотреть новый фильм, но не знает, какую картину выбрать, ГолосUA сообщает о премьерных кинолентах разных жанров, которые выходят в украинский прокат с 6 января ...

Украинцам не по карману: названы цены на билеты на "Евровидение-2017" 1535

Со второй недели февраля стартует продажа билетов на "Евровидение-2017", которое пройдет в мае в столице Украины. Минимальная цена посещения конкурса составляет 40 евро. ...

UFW: Для создания новой коллекции Лилия Пустовит вдохновилась послевоенной атмосферой и образом Марион Котийяр 197

Для создания новой коллекции Лилия Пустовит вдохновилась послевоенной атмосферой и образом Марион Котийяр. ...

В феврале-марте в Киеве пройдет несколько оригинальных выставок украинских и зарубежных мастеров (ФОТО) 685

В феврале-марте 2017 года в Киеве пройдет несколько выставок, которые эксперты ГолосUA считают интересными и рекомендуют посетить людям, которые готовы познакомиться с миром современных карти ...

Сегодня в Украине стартует Национальный отбор «Евровидение-2017» 551

4 февраля в 19:00 состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 который будет транслировать UА:Первый. ...

Спорт

Свитолина стала победительницей Taiwan Open 24

Лучшая теннисистка Украины выиграла свой первый титул сезона. ...

Украинские легкоатлеты завоевали четыре золотых медали на турнире во Франции 69

Наибольшего успеха наши спортсмены достигли во французском Мондвилле на международном легкоатлетическом турнире, где выиграли четыре золотых медали. ...

Украинские биатлонисты выиграли «бронзу» Универсиады 67

Украинские биатлонисты завоевали бронзовую медаль на Универсиаде в Алматы. ...

Украинские биатлонисты вошли в ТОП-20 на спринтерских гонках 58

В словацком Осрлби состоялся седьмой этап кубка IBU. Украинские биатлонисты вошли в ТОП-20 на спринтерских гонках на Кубке IBU. ...

Боруссия Д - Лейпциг 1:0 онлайн-трансляция матча 398

Боруссия Д - Лейпциг: онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют сегодня в 19 туре немецкой Бундеслиги ...

Здоровье

Виноград значительно снижает риск болезни Альцгеймера 469

Учёные заявили, что употребление винограда в пищу способствует уменьшению вероятности формирования в организме болезни Альцгеймера ...

Ученые нашли в ежевике безопасное лекарство от рака 590

Вещество, в больших количествах содержащееся в лесных ягодах, овощах, фруктах и красном вине может уничтожать раковые клетки, не нанося ущерба здоровым клеткам крови ...

Беспричинная потеря зубов может быть предвестником ранней смерти - стоматологи 737

Потеря зубов может свидетельствовать об угрозе жизни, считают стоматологи из британской организации Oral Health Foundation. ...

Ученые раскрыли причину ненависти людей к чавканью 183

Группа ученых из Ньюкаслского университета в Англии объяснила причины появления мисофонии — формы нетерпимости к определенным звукам. ...

В Польше появился новый тип вируса птичьего гриппа 170

Два случая заражения вирусом H5N5 выявлено в регионе Нижней Силезии, птичий грипп занесли лебеди. ...

Прогноз погоды
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Харькове

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Луцке Погода в Полтаве 
Опрос
Ожидаете ли вы позитивных изменений в Украине после телефонного разговора и возможной встречи Трампа и Порошенко?
Нет, не с нашей властью
Да, ожидаю
Я не разбираюсь в политике
Я с опаской отношусь к Трампу


Другие опросы
Новости Политика Экономика Общество Здоровье Спорт Искусство и культура Фото ГОЛОС TV
Новости Украины Киев Регионы Международные новости Новости Публикации Новости Публикации Криминал Истории Социальные проблемы Происшествия Забота о здоровье Медицина Психология Футбол Бокс Автоспорт Другие виды спорта Шоу-бизнес Фильмы Книги Музыка Театр Афиша Политика Экономика Общество Киев Искусство и культура Спорт Портрет
© 2008-2017, golos.ua. Все права защищены. Контакты Услуги Авторы
Информация, размещенная на сайте golos.ua, защищена авторскими правами. В частности, любое копирование, адаптация, перевод, хранение и использование в средствах массовой информации, в том числе, хранение и обработка с помощью электронных средств подпадают под защиту Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». ГолосUA и сайт golos.ua являются собственностью ООО "Голос.ЮА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО «Голос.ЮА» - запрещено. Допускается частичная перепечатка, копирование или воспроизведение информации с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой golos.ua.
Яндекс.Метрика