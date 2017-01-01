Сегодня, как никогда, актуальны астрологические прогнозы, поскольку будущее непонятно и неопределенно, а события быстро сменяют друг друга как картинки в калейдоскопе. Что касается прогнозов, ...

Мы все любим праздники и выходные. В это время можно не только встретиться с друзьями, сходить в кино или на концерт, но и, наконец, доделать давно начатые дела, а также побыть наедине с собой ...

В период с 23 по 26 декабря выросли цены в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка. На 40-50 ...

По словам медиков, эпидемия гриппа достигнет пика в январе, причем, предположительно, в конце месяца или даже начале февраля. Это показывает опыт прошлых лет. Обычно к Новому году циркуляция ...