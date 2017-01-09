Билл и Мелинда Гейтс инвестировали в создание имплантата, который может предотвратить распространение ВИЧ. ...

Морозная температура, установившаяся на территории Украины может привести к переохлаждению организма, что делает его беззащитным перед вирусами и бактериями. ...

Позволить себе оставаться дома в лютые холода могут единицы, большинству же из нас все же приходится передвигаться по морозной улице, ждать транспорт на остановке, идти в магазин и так далее. ...

Первое, что нужно прятать от морозного воздуха – голова, в ином случае, помимо простуды и переохлаждения, можно «заработать» мигрени, спазмы, воспаления и проблемы с волосяным покровом. ...