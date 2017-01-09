Политолог назвал ключевые темы первой парламентской недели 2017 года
Первая неделя Верховной Рады Украины в новом 2017 году ознаменуется конфликтами
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9 января в результате взрыва в жилом доме в Сумах пострадали 4 человека. В результате же взрыва в магазине в Ровно погиб мужчина
Без изменения избирательного законодательства реальная реформа парламентской работы невозможна. Изменение закона «О выборах» позволит «разбавить» политическую колоду карт в парламенте.
По состоянию на 9 января 2017 года, в Украине ограничение движения транспорта остается на дорогах в Одесской, Хмельницкой и Николаевской областях. За сутки от переохлаждения погибло 10 человек
Официальные данные об уровне инфляции за 2016 год «нарисовали», взлетевшие на 60% цены на электроэнергию Госстат просто не заметил.
10 января в 13.00 информационное агентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему: «Политические прогнозы на 2017 год»
В понедельник, 9 января, в Украине ожидается пасмурная погода, по всей территории страны пройдет снег, небольшой снег. ...
Жительница штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Сабрина Бесселсен опубликовала на своей странице в Facebook схватку между змеей и пауком ...
По Киеву ездит троллейбус 11-го маршрута (ходит по маршруту «Улица Маршальская – Музей народной архитектуры») с полностью заснеженным салоном. ...
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Если бы новогодняя трапеза длилась, как и годится, один вечер и ночь, вреда от такого застолья для фигуры практически не было бы. Но ведь после обильных застолий в Новый год, мы отправляемся ...
Чтобы непродуманные действия столичных чиновников не взбунтовали Киев и не привели к реальному «третьему майдану», контроль над управлением городом взяло на себя руководство государства ...
Если будет гиперинфляция, то пенсии не покроют продовольственной корзины, отмечают эксперты, а угрозу роста цен и падения национальной валюты, дескать, несет закон о бюджете. Прописанные в нем ...
Еще 25 лет назад киевляне гордились тем, что столица Украины была зеленым мегаполисом Европы. Однако, за последние двадцать лет «хозяйствования» площадь зеленых насаждений в Киеве уменьшилась ...
Не секрет, что один из самых больших страхов сегодня для украинца — это потеря работы. Даже трудно представить, как выживать безработному при нынешних ценах и тарифах. К счастью, массовых увольнений ...
В последнее время новости об украинском мясе все больше повествуют о сокращении производства и потребления. Зато цены на мясную и молочную продукцию растут стремительно, как, впрочем, и благосостояние ...
Все прелести новогодних праздников — обильные застолья с родными и друзьями или традиционный отдых в горах - могут придать сил на весь год. В то же время, злоупотребление тяжелой пищей и алкоголем, ...
Качество продуктов на прилавках магазинов Украины и раньше оставляло желать лучшего, но с ухудшением экономической ситуации в стране и падением благосостояния граждан продукты и вовсе перестали ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. ...
В первой половине 2017 года американские власти вообще не будут выделять время на решение украинских вопросов. ...
Президент Сирии Башар Асад заявил, что представители сирийских властей готовы принять участие в переговорах с оппозицией в Астане. ...
Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности распада Евросоюза ...
На сегодняшний день курс валют по отношению к украинской гривне абсолютно не поддается прогнозированию. ...
Валерия Гонтарева покинет пост главы Национального банка Украины (НБУ) только в случае, если западные партнеры Украины поставят подобное требование перед Президентом Петром Порошенко. ...
Деятельность Национального банка Украины в 2017-м году будет по-прежнему осуществляться в «ручном режиме». ...
9 января мировые цены на нефть продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличения числа буровых установок в США. ...
В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения наград кинотелевизионной премии "Золотой глобус". ...
20 января на сцену Caribbean Club выйдут четыре лучших джазмена Украины – Квартет Руслана Егорова, коллектив профессионалов, известный поклонникам джаза уже более 6 лет. ...
Захватывающее путешествие в самое сердце Нью-Йорка в рамках «Сезона джазового вокала» приглашает совершить музыкант с мировым именем - американский пианист и вокалист Джонни О’Нил (Johnny o’Neal). ...
Артистка Светлана Лобода поделилась трогательным воспоминанием из детства. Она рассказала, как поборола детский страх и впервые за долгое время вышла на лед. ...
9 января 2017 года был обновлен рейтинг теннисисток WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила новый личный и национальный рекорд, поднявшись на 13-ю позицию. ...
Российскую Федерацию нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 после доклада Ричарда Макларена о допинге. Об этом сообщил глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенуор ...
Билл и Мелинда Гейтс инвестировали в создание имплантата, который может предотвратить распространение ВИЧ. ...
Морозная температура, установившаяся на территории Украины может привести к переохлаждению организма, что делает его беззащитным перед вирусами и бактериями. ...
Позволить себе оставаться дома в лютые холода могут единицы, большинству же из нас все же приходится передвигаться по морозной улице, ждать транспорт на остановке, идти в магазин и так далее. ...
Первое, что нужно прятать от морозного воздуха – голова, в ином случае, помимо простуды и переохлаждения, можно «заработать» мигрени, спазмы, воспаления и проблемы с волосяным покровом. ...
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