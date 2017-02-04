На минувшей неделе в Украине вступил в силу запрет на ввоз книг из России, в том числе для личного пользования, сроком на три месяца. В конце прошлого года Президент Украины Пётр Порошенко подписал ...

Первые недели, проведенные миллиардером Дональдом Трампом в качестве хозяина Белого Дома, ознаменовались рядом скандалов не только государственного, но и международного масштабов. Не успели утихнуть ...

В Украине наблюдается очередной всплеск миграции. Навсегда покинуть родную страну готовы более трети населения. Эксперты уверяют, что за два года желающих уехать за границу у нас стало больше ...

Медики жалуются, что расчет зарплаты для медицинских работников с 1 января не проводится из размера 3 200 грн, а по первому тарифному разряду, который составляет всего 1 600 грн. И только дотягивается ...