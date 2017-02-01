Украинские стрелки завоевали «серебро» на международных соревнованиях
Украинские спортсмены Елена Костевич и Павел Коростылев завоевали две «серебряные» медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
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