НБУ укрепил курс гривны до 27,11 грн, но в банках и на наличном рынке доллар неумолимо растет. В пунктах обмена валют в Киеве средний курс доллара вырос еще значительней и составляет ...

Каждому из нас наверняка сложно было удержаться от соблазна попробовать все и сразу в процессе многодневных праздничных застолий. Очень трудно было сдерживать себя, когда вокруг было очень много ...

Сегодня на спектаклях одного из самых перспективных и модных молодых украинских театральных режиссеров Стаса Жиркова постоянные аншлаги. В «Золотых Воротах» и Молодом театре всегда полный ...

Казалось бы, ничего страшного нет в том, чтобы в собственной квартире сломать стену, остеклить балкон, перенести батареи или объединить кухню с комнатой. Сейчас, пожалуй, даже считается моветоном ...