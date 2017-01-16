На Ровенщине произошли «янтарные» разборки со стрельбой, трое попали в больницу
На Ровенщине трое людей оказались в больнице после разборок в Старом Селе. На местных напали неизвестные, которые якобы намеревались крышевать добычу янтаря
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Сегодня на спектаклях одного из самых перспективных и модных молодых украинских театральных режиссеров Стаса Жиркова постоянные аншлаги. В «Золотых Воротах» и Молодом театре всегда полный ...
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Экс-президенту Румынии Иону Илиеску военной прокуратурой предъявлено обвинение в преступлениях против человечности по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации ...
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Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе ...
Объем денежной массы по итогам 2016 года в Украине вырос на 10,8% - до 1101,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за декабрь 2016 ...
Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) по состоянию на 1 января 2017 года составляло 3,675 мл голов, что на ...
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Первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (AUS Open) ...
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо надеется подписать контракт с клубом, выступающим в Кубке Либертадорес. ...
Кан – Лион: онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют сегодня в 20 туре Французской Лиги 1 ...
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