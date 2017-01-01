Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА
Украинский центровой клуба Национальной баскетбольной Ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лень попал в список лучших легионеров по версии авторитетного американского издания ESPN
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