Воскресенье, 01 Января 2017, 10:56

Введите email и пароль для входа на сайт

Забыли пароль?  Зарегистрироваться  Войти через соцсети

Спасибо за регистрацию!

Следуйте инструкциям, отправленым вам на e-mail

Для восстановления пароля введите в форму ваш e-mail

На указаный e-mail отослан пароль

Заполните все поля для регистрации

Новости
Топ раздела
Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА
Рада обнародовала текст госбюджета-2017
Ошибки при приготовлении блюд снижают срок их годности вдвое – врач
Редакция рекомендует
Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский центровой клуба Национальной баскетбольной Ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лень попал в список лучших легионеров по версии авторитетного американского издания ESPN

Подробнее
 Политика Экономика
Топ раздела
Рада обнародовала текст госбюджета-2017
Украина планирует ограничить импорт удобрений из РФ
Порошенко подписал госбюджет-2017
Редакция рекомендует
Рада обнародовала текст госбюджета-2017

Рада обнародовала текст госбюджета-2017

Верховная Рада обнародовала на своем сайте Закон о государственном бюджете Украины на 2017 год с предельным уровнем дефицита в 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП

Подробнее
 Общество
Топ раздела
Землетрясение в Румынии докатилось до Украины
Крушение российского Ту-154: из воды подняли останки командира и еще около 80 человек
Боевики ИГИЛ вновь вторглись в Пальмиру
Редакция рекомендует
Землетрясение в Румынии докатилось до Украины

Землетрясение в Румынии докатилось до Украины

Во вторник ночью, 28 декабря, в Румынии в 1:22 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера

Подробнее
 Здоровье
Топ раздела
Ошибки при приготовлении блюд снижают срок их годности вдвое – врач
Блеск волосам помогут вернуть кефирная маска и ополаскивание уксусом с водой (РЕЦЕПТ)
Врач рассказала о минусах раздельного питания
Редакция рекомендует
Ошибки при приготовлении блюд снижают срок их годности вдвое – врач

Ошибки при приготовлении блюд снижают срок их годности вдвое – врач

Ошибки, которые допускают хозяйки во время приготовления блюд, могут сократить стандартный срок годности более чем вдвое

Подробнее
 Спорт
Топ раздела
Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА
Селезнев подписал контракт с турецким «Карабюкспором»
Левандовски решил остаться в ФК «Бавария» до 2021 года
Редакция рекомендует
Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский баскетболист Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА

Украинский центровой клуба Национальной баскетбольной Ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лень попал в список лучших легионеров по версии авторитетного американского издания ESPN

Подробнее
 Искусство и культура
Топ раздела
Умер британский певец Джордж Майкл
Рукописную книгу Джоан Роулинг продали на аукционе почти за полмиллиона долларов
Вышел тизер восьмого «Форсажа» (ВИДЕО)
Редакция рекомендует
Умер британский певец Джордж Майкл

Умер британский певец Джордж Майкл

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил журналистам его издатель

Подробнее
ГОЛОС TV Фото
Темы Блоги Интервью Публикации Досье Спецпроекты Архив О нас
Топ новости
Самое читаемое Самое комментируемое Выбор редакции






vk.com www.odnoklassniki.ru youtube.com
vk.com https://www.instagram.com/golos.ua/ youtube.com
rss

Наши блогеры


ТОП фоторепортаж
Новогодний Киев
Публикации

Как изменится жизнь украинцев с 1-го января 129

Перед утверждением бюджета на 2017 год, парламент принял много новых законов, которые кардинально меняют жизнь украинцев не в лучшую сторону. ГолосUA решил разобраться, во что эти новшества ...

Встречаем Новый год - 2017 правильно 71

Красным не злоупотреблять, куриные блюда – не подавать, старое – не одевать ...

Новогодние приметы и суеверия: как привлечь удачу и богатство 298

Самая известная примета новогодний ночи гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так как же нужно его встретить и что делать для того чтобы целый год жить в достатке, любви и в ...

Политический гороскоп: в какую партию вам вступить в 2017 году? 131

ГолосUA представляет "политический гороскоп" ...

Культурные итоги уходящего года 126

Уходящий год был плодовитым на культурные события в нашей стране. Благодаря Джамале Украина стала победителем «Евровидения-2016». Украинский фестиваль Аlfa Jazz Fest вошел в топ-10 лучших джаз-фестивалей ...

Интервью

Ю.Буянов: «В 2017 году звезды приоткроют для Украины двери судьбы» 977

Сегодня, как никогда, актуальны астрологические прогнозы, поскольку будущее непонятно и неопределенно, а события быстро сменяют друг друга как картинки в калейдоскопе. Что касается прогнозов, ...

Л.Гридковец: «Чтобы отдохнуть, праздничные дни нужно проводить активно» 44

Мы все любим праздники и выходные. В это время можно не только встретиться с друзьями, сходить в кино или на концерт, но и, наконец, доделать давно начатые дела, а также побыть наедине с собой ...

Г. Рябцев: «Цены на бензин и дизель после Нового года продолжат расти» 372

В период с 23 по 26 декабря выросли цены в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка. На 40-50 ...

Н. Коломиец: «При гриппе не нужно спешить сбивать температуру - это опасно» 551

По словам медиков, эпидемия гриппа достигнет пика в январе, причем, предположительно, в конце месяца или даже начале февраля. Это показывает опыт прошлых лет. Обычно к Новому году циркуляция ...

Э.Найман: «В 2017 году в украинской экономике продолжится стагнация» 432

Снижение уровня жизни населения из-за роста курса доллара и резкого повышения коммунальных тарифов поставило многие семьи в Украине на грань выживания. Есть ли у нашей экономики «светлое будущее» ...

Видео

Продукты дорожают: во сколько обойдется новогодний стол-2017?18

Традиционно перед праздниками дорожают продукты. Мясо наберет свои плюс 10%, кондитерская продукция и цитрусовые вырастут в цене на 20% ...

Телеведущая Светлана Митрофанова: Визуализация не помогает достигать желаемого34

В пресс-центре ГолосUA мы с нашей гостьей, мотивационным спикером, психологом и телеведущей Светланой Митрофановой в преддверии Нового Года говорили о том, как правильно ставить цели на год ...

Астрологи сделали прогноз для Украины на 2017 год179

Астрологи отмечают, что 2017 год будет более прогрессивным для Украины, чем все предыдущие, начиная с 2013 года. Май 2017 года будет для Украины очень хорошим месяцем ...

Для сохранения финансовой стабильности Украина должна показать рост ВВП в 2017 году от 5% - эксперт337

Мировая экономика при этом развивается намного быстрее и разрыв в уровне жизни с каждым годом лишь увеличивается ...

Социально-экономические итоги 2016 года: будут ли украинцы жить лучше? (пресс-конференция)212

Андрей Павловский - эксперт по вопросам социальной политики, Андрей Новак — глава Комитета экономистов Украины, Андрей Золотарев — руководитель Центра «Третий сектор», Александра Решмедилова ...

Фото

Новогодний Киев175

Лесная охрана проводит операцию «Новогодняя елка»170

Для предотвращения проявлений браконьерства и незаконных рубок в течение декабря в Черкасской области проходит операция «Новогодняя елка». В каждом лесхозе усилена охрана специальных елочных ...

Новогодний доллар приближается к отметке в 28 гривен424

Предновогодние цены на продукты выросли: люди проходят мимо 721

Расходы украинцев на питание, табак и алкоголь в III квартале составили 46%, то есть практически половину всех наших расходов. Об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей ...

В Киеве состоялась гала-премьера самого масштабного приключенческого проекта Жака-Ива Кусто «Одиссея»15

В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) 26 декабря состоялась гала-премьера самого масштабного приключенческого проекта современного французского кино – приключенческого байопика легендарного Жака-Ива ...

Политика

В 2017 году Украину ожидает переформатирование коалиции, правительства и выборы - политолог 694

В 2017 году Украину ожидает переформатирование коалиции и правительства ...

У проектов Саакашвили и Савченко в Украине нет серьезных перспектив – эксперт 441

У проектов Саакашвили и Савченко в Украине не будет серьезных перспектив ...

У Трампа заявили об отсутствии планов разговаривать с Путиным о выдворенных российских дипломатах 1512

В избранного президента США Дональда Трампа нет срочных планов переговоров с президентом РФ В.Путиным в связи с высылкой из США 35 российских дипломатов ...

Войска Ирака открыли два новых фронта в Мосуле, наступая на позиции боевиков ИГИЛ 2139

Иракские силы начали наступление на позиции террористической организации "Исламское государство" в Мосуле, оттеснив их на несколько восточных кварталов. Это вторая фаза наступления ...

Крушение Ту-154: в числе пассажиров была уроженка Украины (ФОТО) 13222

Среди погибших в авиакатастрофе российского военного самолета Ту-154 была уроженка Украины 34-летняя Надежда Игнатьева. Она родилась в Снежном Донецкой области - поселке, у которого 17 июля 2014 ...

Общество

Эксклюзивный астрологический прогноз на весь год от Любови Шехматовой 4

Астролог Любовь Шехматова подготовила для читателей ГолосUA эксклюзивный астрологический прогноз на 2017 год. ...

1 января нельзя убирать и выбрасывать мусор — эксперт 23

Все знают, что важно встретить праздник в хорошей компании и в достатке, чтобы и весь год был богатым, успешным и наполненным радостными эмоциями, но при этом многие забывают о том, что первый ...

1 января – благоприятный день для планирования своих дел 22

1 января, в воскресенье, рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам ...

Наиболее ярким трендом 2017 года станет полоска - дизайнер 583

В 2017 году главным модным трендом станет полоска и сочетание оранжевого цвета с ярким зеленым ...

1 января - Всемирный день мира 132

Сегодня, 1 января, в первый день нового, 2017 года Украина, Россия, Беларусь и другие страны мир празднуют Всемирный день мира ...

Экономика

Власть физически не сможет взымать больше налогов за счет повышения «минималки» - эксперт 464

У контролирующих органов Украины нет ресурсов для того, чтобы взимать больше налогов с предпринимателей за счет повышения минимальной заработной платы ...

Накануне праздников импортные огурцы подорожали на 30% 38

Накануне праздников цены на тепличные огурцы повысились на 30%. ...

"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на сумму в 500 миллионов долларов под гарантию Всемирного банка 30

Государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на выделение госпредприятию кредитной линии в размере 500 млн долл. под гарантию ...

Хитрый маневр правительства: «минималку» повышают вдвое, но социальные выплаты останутся на прежнем уровне - экономист 446

В правительстве собираются отвязывать от «минималки» многие показатели, в том числе социальные выплаты, которые останутся на том же уровне ...

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 27,19 гривен за доллар 68

Официальный курс гривны на 31 декабря установлен на уровне 27,19 грн/долл. ...

Искусство и культура

В Лос-Анджелесе на 75-м году жизни умерла звезда телесериала "Санта-Барбара" 1219

В Лос-Анджелесе на 75-м году жизни умерла звезда телесериала "Санта-Барбара" Барбара Тарбак. ...

В аэропорту Львова 300 хористов исполнили "Щедрик" (ВИДЕО) 1171

Во львовском аэропорту Львова состоялся флешмоб массового пения рождественской мелодии «Щедрик», посвященный столетию первого концертного исполнения композиции ...

Эксперты не могут определить, от чего умер Джордж Майкл 316

Результаты вскрытия тела певца Джорджа Майкла, который погиб в возрасте 53 лет 25 декабря 2016 года, не помогли определить причины его смерти. ...

Ребенок не должен быть «статистом» во время отдыха взрослых в новогодние праздники — психолог 76

Ребенку очень не хватает общения с родителями в будние дни и потому не стоит лишать дитя этого удовольствия в новогодние праздники ...

Разрешение военным сбивать нарушившие границу Украины самолеты может привести к войне – эксперт 2712

Разрешение военным сбивать нарушившие границу Украины самолеты говорит о том, что правительство хочет не мира, а войны ...

Спорт

Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы 55

Лучшими спортсменами по мнению AIPS в 2016 году стали ямайский спринтер Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлс.В голосовании за лучших в прошедшем году принимали участие 382 журналиста ...

Полузащитник «Шахтера» Караваев перешел в "Фенербахче" 53

Полузащитник "Зари" Александр Караваев продолжит свою карьеру в Турции. "Заря" согласилась досрочно расторгнуть арендный контракт с полузащитником, поэтому "Шахтер" ...

Украинка стала чемпионкой мира по шахматам в блице 195

В Дохе (Катар) завершился чемпионат мира по шахматному блицу, где победу одержала украинка Анна Музычук. ...

Болт, Байлс и Роналду названы лучшими спортсменами 2016 года 28

Лучшими спортсменами по мнению AIPS в 2016 году стали ямайский спринтер Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлс. ...

"Шахтер" назвал заработок клуба за прошлый сезон 137

Донецкий "Шахтер" опубликовал отчетность за прошлый сезон в котором сказано, что "горняки" заработали более 2-х миллиардов гривен ...

Здоровье

Абсолютная чистота кожи вредна для ее здоровья - дерматолог 364

Абсолютная чистота кожи вредна для ее здоровья. ...

Пакетированный чай вреден для зубов — стоматологи 472

Употребление чая в пакетиках может привести к повреждению костей и зубов ...

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть натощак 826

Натощак нельзя есть выпечку, цитрусовые, пить — кофе с молоком и йогурт ...

Врач рассказала, как правильно сохранить оставшиеся после приготовления блюд продукты 438

Нередко после приготовления новогодних блюд у хозяек остаются остатки различных продуктов – консервов, икры, овощей и т.д ...

Врач озвучила правила приятного и безопасного новогоднего застолья 454

Специалисты рекомендуют не мешать более 5 блюд, а каждую дозу алкоголя закусывать продуктами с содержанием глюкозы и жира ...

Прогноз погоды
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Харькове

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Луцке Погода в Полтаве 
Опрос
С оптимизмом ли вы встречаете новый 2017 год?
Нет, ни с этой властью, в стране - социально-экономический и политический кризис
Нет, по личным причинам
Да, я верю в лучшее


Другие опросы
Новости Политика Экономика Общество Здоровье Спорт Искусство и культура Фото ГОЛОС TV
Новости Украины Киев Регионы Международные новости Новости Публикации Новости Публикации Криминал Истории Социальные проблемы Происшествия Забота о здоровье Медицина Психология Футбол Бокс Автоспорт Другие виды спорта Шоу-бизнес Фильмы Книги Музыка Театр Афиша Политика Экономика Общество Киев Искусство и культура Спорт Портрет
© 2008-2017, golos.ua. Все права защищены. Контакты Услуги Авторы
Информация, размещенная на сайте golos.ua, защищена авторскими правами. В частности, любое копирование, адаптация, перевод, хранение и использование в средствах массовой информации, в том числе, хранение и обработка с помощью электронных средств подпадают под защиту Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». ГолосUA и сайт golos.ua являются собственностью ООО "Голос.ЮА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО «Голос.ЮА» - запрещено. Допускается частичная перепечатка, копирование или воспроизведение информации с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой golos.ua.